إيران تكشف عن إنتاجها من اليورانيوم المخصب

أعلنت إيران، اليوم الأحد، الإنتاج الحالي لليورانيوم المخصب في البلاد، مشيرة إلى أنه يعادل كمية الإنتاج قبل الاتفاق النووي مع الدول الكبرى عام 2015.وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي، إلى أن طهران تنتج شهريًا ما بين 250 و300 كيلوجرام، وأن لديها الآن ما يفوق 3 أطنان من اليورانيوم المخصب، أنتجت باستخدام أجهزة طرد مركزي من الجيل الأول والأجيال المتطورة.وكانت طهران قلصت التزاماتها في الاتفاق النووي، ردًا على انسحاب واشنطن، وعدم تمكن الجانب الأوروبي من تنفيذ التزاماته، وتقوم طهران بالتخصيب بدرجة نقاء انشطارية تصل إلى 4.5%، وهي أعلى من الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق، والبالغ 3.67%، لكنها لا تزال أقل بكثير من 20% التي وصلت طهران إليها قبل الاتفاق.وتعتبر درجة النقاء عند نحو 90%، هي درجة التطوير المناسبة لصنع قنبلة ذرية.وأضاف كمالوندي، في لقاء مع وكالة أنباء إيسنا المحلية، أنه على الرغم من الضغوط السياسية والعقوبات الأمريكية، فإن الوقت يسير لصالح الأنشطة النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أنه "لا قيود أمام طهران على إنتاج المواد النووية، والأبحاث والتطوير، والاكتشافات، وبناء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وأن طهران تنتج حاليا 10 أطنان من الكعكة الصفراء سنويا، فيما كانت تنتج 4 أطنان عندما كانت تلتزم بالاتفاق النووي".وحول التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال "كمالوندي" إنه حقق تطلعات إیران، مؤكدًا أن الوكالة زارت أحد الموقعين المتفق عليهما، وأنها ستزور الموقع الآخر حتى نهاية سبتمبر الجاري.