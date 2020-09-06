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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء البريطانى يطالب بتقديم «أى معلومات» عن حادث برمنجهام

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:33 م
جونسون
جونسون
أ ش أ
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أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، عن دعمه لجميع ضحايا حوادث الطعن التي وقعت بمدينة (برمنجهام) الليلة الماضية.

وطالب جونسون- في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- كل من لديه معلومات عن الحادث بتقديمها، معربا عن شكره لسلطات الطوارئ التي تعمل بجد في موقع الحادث.

كانت الشرطة البريطانية قد أعلنت- في وقت سابق اليوم- مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، منهم اثنان في حالة خطيرة جراء عدد من حوادث الطعن وقعت ليلا بوسط مدينة برمنجهام.

وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية- في مؤتمر صحفي- "لا توجد دلائل على أن الحادث إرهابي أو أنه مرتبط بالعصابات، وأنه يجري التعامل معه كجريمة قتل، مشيرا إلى أنه يجري البحث حاليا عن مشتبه واحد".
وأوضح أن الشرطة تلقت بلاغات بعد منتصف الليل بشأن وقوع حوادث طعن، كما تلقت بلاغات أخرى بعد ساعات بوقوع حوادث مماثلة بمناطق أخرى من المدينة، مضيفا أن التحقيقات لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنه سيتم تقديم كل الدعم للضحايا وأسرهم عبر مختصين.

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