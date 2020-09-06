«التموين»: تشغيل ألف فرع «جمعيتي» جديد بالمرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تشغيل ألف فرع إضافي بالمرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي لشباب الخريجيين، بعد توقيع العقود ما بين الشركات الخمس التابعة، القابضة للصناعات الغذائيه، والتي تشمل تجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية مع أصحاب المشروع.وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، ومدير مشروع "جمعيتي" في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه جار الانتهاء من افتتاح 650 فرعا جديدا من المشروع ضمن المرحلة الثالثة خلال الشهر الجاري، بعد توقيع العقود بين صاحب المشروع والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي توفر السلع التموينية وتفعل ماكينات الصرف من خلال شركات الكروت الذكية، والانتهاء من المعاينات النهائية والتشطيبات حسب الشروط المحددة رسميا في محافظات الوجه القبلي والبحري.