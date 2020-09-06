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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استعدادات لافتتاح قسم الطاقة الشمسية بمدرسة الصناعة بالخارجة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:34 م
الدكتور جمال حسن
الدكتور جمال حسن
محمد مهدي
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تابع الدكتور جمال حسن، مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، التجهيزات النهائية لافتتاح قسم الطاقة الشمسية بمدرسة الخارجة الصناعية العسكرية، لأول مرة بقطاع التعليم الفنى بالمحافظة.

وأكد مدير عام التربية والتعليم، أنه تم تجهيز القسم للعمل بالإضافة لمعمل وورشة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة، والتي تتماشى مع متطلبات العصر نحو استغلال الطاقة الشمسية واستثمارها على الوجه الأمثل، مشيرا إلى هدف إنشاء القسم في مساعدة الطالب وتدريبه على ما تم دراسته فى المناهج لتأهيله نحو احتياجات سوق العمل الحر فى هذا المجال.

وأضاف " حسن"، أن هذا القسم يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة بمدارس التعليم الفني، وثمرة مجهودات ودعم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد فى الاهتمام بمدارس التعليم الفني بالمحافظة لتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل.

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