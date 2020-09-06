مصرع صياد دمياطي في اليونان

يستعد أهالي قرية «الشيخ ضرغام»، التابعة لمركز دمياط، لاستقبال جثمان «علي أحمد علي أبورجب» الصياد الذي لقي مصرعه أثناء عمله في الصيد بدولة اليونان.تم إخطار ذوي المتوفي لاستقبال جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به، وتجمهر أهالي القرية لتشييع جنازته، بعد أن وصل جثمانه إلى مطار القاهرة عائدا من دولة اليونان.وتضم مدينة عزبة البرج بدمياط أكثر من ثلثي أسطول الصيد المصري.