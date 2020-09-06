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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق المبادرة الأولى لصحة الأم والجنين بالأقصر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:29 م
المبادرة الأولى لصحة
المبادرة الأولى لصحة الأم والجنين
هدى الأمير
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أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن انطلاق المبادرة الأولى في الأقصر لصحة الأم والجنين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهى إحدى المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمعنية بالأم والطفل.

ويأتي هذا في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتفعيل جميع المبادرات الرئاسية، حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى 3 إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراضا خطيرة وقد تؤدي للوفاة في بعض الأحيان وهى الالتهاب الكبدي B، ومرض نقص المناعة، ومرض الزهري.

كما صرح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بأن المبادرة مفعلة بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة، والتي تقدم أصلًا خدمات رعاية الحمل من قياس العلامات الحيوية والقياسات الأساسية للأم الحامل بصفة دورية.

ودعت الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الصحة بالأقصر، جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين.

وأضافت الدكتورة حنان صالح مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، أنه في حالة إصابة الأم تتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصص لتلقي العلاج اللازم.

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