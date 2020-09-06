انطلاق المبادرة الأولى لصحة الأم والجنين بالأقصر
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:29 م
هدى الأميرطباعة
أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن انطلاق المبادرة الأولى في الأقصر لصحة الأم والجنين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهى إحدى المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمعنية بالأم والطفل.
ويأتي هذا في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتفعيل جميع المبادرات الرئاسية، حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى 3 إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراضا خطيرة وقد تؤدي للوفاة في بعض الأحيان وهى الالتهاب الكبدي B، ومرض نقص المناعة، ومرض الزهري.
كما صرح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بأن المبادرة مفعلة بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة، والتي تقدم أصلًا خدمات رعاية الحمل من قياس العلامات الحيوية والقياسات الأساسية للأم الحامل بصفة دورية.
ودعت الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الصحة بالأقصر، جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين.
وأضافت الدكتورة حنان صالح مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، أنه في حالة إصابة الأم تتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصص لتلقي العلاج اللازم.
ويأتي هذا في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتفعيل جميع المبادرات الرئاسية، حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى 3 إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراضا خطيرة وقد تؤدي للوفاة في بعض الأحيان وهى الالتهاب الكبدي B، ومرض نقص المناعة، ومرض الزهري.
كما صرح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بأن المبادرة مفعلة بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة، والتي تقدم أصلًا خدمات رعاية الحمل من قياس العلامات الحيوية والقياسات الأساسية للأم الحامل بصفة دورية.
ودعت الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الصحة بالأقصر، جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين.
وأضافت الدكتورة حنان صالح مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، أنه في حالة إصابة الأم تتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصص لتلقي العلاج اللازم.