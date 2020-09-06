60 ألفًا يشاركون بأوليمبياد الطفل المصري

وليمبياد

الأوليمبياد

وليمبياد

تطلق وزارة الشباب والرياضة شعلة أوليمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية في السابعة مساء غد الإثنين على مستوى جميع محافظات الجمهورية إيذانًا ببدء منافسات الأفي ظل استئناف النشاط الشبابي والرياضي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).يشارك في منافساتفي موسمه الثاني 60 ألفًا و702 طليع وطليعة في الفئة العمرية من 12 حتى 15 عامًا، ويتنافس المشاركون في ألعاب "كرة القدم خماسي، كرة السلة، كرة طائرة) بنات وبنين وكرة يد بنين، وفي الألعاب الفردية تشمل ألعاب قوى (100م عدو وثب طويل دفع جلة ) " بنين بنات "، وتنس طاولة ( فردى - زوجي) " بنين بنات"، وكاراتيه " بنين بنات"، وتايكوندو " بنين بنات".ومن المقرر أن تنطلق المنافسات الأولية بأالطفل المصري على مستوى كل محافظة على حدة بدءًا من بعد غد الثلاثاء وحتى يوم 19 سبتمبر الجاري يليها المنافسات في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر على المستوى الإقليمي بمحافظات "الجيزة، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، دمياط، الإسماعيلية، سوهاج، الأقصر" حيث تضم كل محافظة مجموعة من المتنافسين من عدد من المحافظات.وتقام التصفيات النهائية للأولمبياد خلال شهر أكتوبر المقبل بمركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالمعادي لتحديد الفائزين بالمراكز الأولى بكل لعبة على مستوى الجمهورية.وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه قد تم تدشين أوليمبياد الطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية للمساهمة في نشر الرياضة بين أوساط النشء كفئة عمرية تستهدفها الأوليمبياد والعمل على ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية لديهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الناشئة منهم في مختلف الألعاب الرياضية.