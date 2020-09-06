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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر
الرئيس السيسي يهنئ ملك إسواتينى بذكرى الاستقلال
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:25 م
السيسي
أ ش أ
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الملك مسواتي الثالث ملك إسواتيني؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.
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