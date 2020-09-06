نيافة الأنبا باسيليوس يزور كنيسة الأقباط الكاثوليك في طما

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه قام، صباح اليوم الأحد، صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بزيارة كنيسة القديسة ريتا بطما.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه كان في استقبال صاحب النيافة، الأب بيشوي عزمي راعي الكنيسة، حيث ترأس نيافة الأنبا باسيليوس صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب الراعي، وخورس شمامسة الكنيسة وشعب الرعية.وألقى نيافته كلمة العظة بعنوان "الاستعداد الروحي".