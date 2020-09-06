أسباب وأعراض نزيف الحمل



أسباب نزيف الحمل

- بالإضافة إلى السبب السابق، فالإجهاض من أسباب نزيف الحمل فهو نزيف الحاد يمكن أن يحدث في الأسبوع الـ 12 من الحمل، ومن أعراضه الشعور بمغص شديد في الجزء الأسفل من البطن والنزيف الحاد يحتوي على أنسجة المشيمة.



- اختبار عنق الرحم

يحدث نزيف الحمل نتيجة فحص عنق الرحم فقد يسبب هذا احتكاك خفيف بالأنسجة اللينة والحساسة في الرحم.



- الحمل خارج الرحم

في هذه الحالة من الضروري اللجوء للولادة القيصرية، فيحدث في نسبة 2 % من السيدات الحوامل فقط مما يشكل خطر عليها، ومن أعراضه حدوث تشنجات حادة في الجزء الأسفل من البطن، دوخة، وأغلب الحالات تتطلب في هذه الحالة عملية إجهاض.



- المشيمة المنزاحة

تحدث هذه الحالة الثلثين الثاني والثالث من الحمل مما يترتب عليه نزيف لكنه دون ألم، ومن الممكن أن يترتب عليه فتح قيصري للسيدة.



- انفصال المشيمة

في هذه الحالة تنفصل المشيمة عن جدار الرحم وهي حالة نادرة، واعراضها تصلب البطن وألم حاد في البطن والظهر، ظهور آلام المخاض في بعض الأحيان.



أسباب تؤدي لانفصال المشيمة

1- ارتفاع ضغط الدم.



2- نزول الماء في وقت مبكر.



3- تخثر الدم.



4- التدخين.



5- الأورام الليفية الرحمية.



6- تلقي ضربة في البطن خلال الحمل.



7- وجود حالة سابقة من انفصال المشيمة.



- تمزق الرحم

من الممكن أن يحدث بعد ولادة قيصرية والنساء اللاتي تبلغن أعمارهن فوق 35 هن أكثر تعرض لمثل هذه الحالة، ومن أعراضه تشنجات في البطن وألم في الصدر، القلق، زيادة ضربات القلب، انخفاض ضغط الدم.



- الولادة المبكرة

وهى الولادة التى يمكن أن تحدث قبل الأسبوع الـ 37 من الحمل، نتيجة انفصال المشيمة، نزول الماء مبكر، قلة السائل السلوي، الصدمة، قصور المشيمة الحمل متعدد الأجنة ومن أبرز أعراضها النزيف الحاد.







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