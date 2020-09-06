«حسابات وهمية» تدعم حركة النهضة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في تونس، اليوم الأحد، العديد من التدوينات الساخرة لسياسة حركة النهضة التونسية، وذلك على خلفية هجمة إلكترونية استهدفت صفحة رئاسة الجمهورية.وحسب تقرير شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، فقد تفاجأ التونسيون بسيل من التفاعلات الإيجابية على تدوينات الصفحة الرسمية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مقابل موجة من التفاعلات الغاضبة على صفحة رئاسة الجمهورية.واتضح أن آلاف التفاعلات المسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي ترجع لحسابات من الهند وبنجلاديش وباكستان وغيرها من دول شرق آسيا، بما يعني أنها حسابات مأجورة ولا علاقة لها بالواقع السياسي التونسي.يشار إلى أن الحملات التي يقودها محسوبون على حركة النهضة، الأيام الأخيرة، ضد قيس سعيد ومديرة ديوانه نادية عكاشة، سبق وأن طالت خصوما للنهضة في السياسة، مثل رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي وقيادات حزب التيار الديمقراطي، وفي المجتمع المدني على غرار عدد من الحقوقيين والصحفيين والفنانين الذين عبروا عن انتقادات لحزب النهضة."فضيحة رأي عام".. هكذا وصف مراقبون حادثة رصد الآلاف من الحسابات الوهمية التي أطلقت أكثر من 8 آلاف إيموجي غاضب من خطاب قيس سعيد، غير أن الغاضبين ليسوا سوى مواطنين من شرق آسيا تم استعمال حساباتهم في محاولة لتوجيه الرأي العام، وإعطاء انطباع بالغضب من خطاب الرئيس والرضا عن خطاب راشد الغنوشي في المقابل.