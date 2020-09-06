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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأوقاف الأردنية» تحذر من المساس بالعاملين في الأقصى

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:04 م
محمد الخلايلة
محمد الخلايلة
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حذر وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة من الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على موظفي الأوقاف الإسلامية، ومن استدعائهم المستمر للتحقيق، ومن ثم اعتقالهم أو إبعادهم عن مواقع عملهم في المسجد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الخلايلة قوله - في تصريح اليوم الأحد - "إن جميع العاملين في دائرة أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك ومجلس أوقاف القدس، يتبعون إداريا لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية، مشيرا إلى أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية الحصرية لإدارة شئون المسجد الأقصى المبارك".

وأكد أن هذه الاعتداءات من شأنها تعطيل عمل دائرة أوقاف القدس ودورها المهم، الذي تقوم به في حماية وإدارة المسجد الأقصى المبارك وعموم أوقاف القدس الشريف، موضحا أن الدعم الكبير الذي يلقاه موظفو أوقاف القدس بتوجيهات من القيادة الهاشمية.

وأضاف أن المسجد الأقصى المبارك، البالغة مساحته 144 دونما، غير قابلة للتقسيم ولا المشاركة، وهو أحد أقدس 3 أماكن عند المسلمين، وأن قدسيته نابعة من عقيدة كل مسلم على هذه الأرض، والذين يقارب تعدادهم اليوم ألفي مليون مسلم، وأن حقهم فيه حصري أبدي خالد إلى يوم الدين.

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