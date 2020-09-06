إندونيسيا: 85 وفاة و3444 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 85 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 8 آلاف و25 حالة.وأشارت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (ذا جاكرتا بوست) الإندونيسية، اليوم الأحد - إلى أنه تم تسجيل 3 آلاف و444 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 194 ألفًا و109 حالات، موضحة أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ 138 ألفا و575 شخصا.وأوضحت أنه من بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 1176 إصابة في جاكرتا، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن 46 ألفا و333 إصابة.