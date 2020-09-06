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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بـ«الشيوخ»: الصعيد لم يشهد اهتمامًا بالتنمية إلا فى عهد السيسى

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:37 م
اللواء طارق رسلان
اللواء طارق رسلان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن صعيد مصر لم يشهد أي اهتمام بالتنمية وإقامة المشروعات القومية الكبرى والبنية الأساسية والطرق والكباري إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الأنظمة والحكومات السابقة أهملته على مدى أكثر من 40 عاما، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات البطالة والفقر.

وأشاد رسلان، في بيان اليوم، بالقضايا التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستعراض نتائج جولة رئيس الهيئة الأخيرة في عدد من محافظات الصعيد، شملت قنا، سوهاج، والأقصر، وأسيوط، مثمنا تأكيد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بالصعيد، حيث تدعم عجلة الاستثمار هناك بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بمحافظاته، وفرص العمل لأبنائه وأن تواجد المسئولين على الأرض هناك يدفع نحو التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في هذه المحافظات وحسن استغلالها وأن تشجيع الاستثمار يفتح فرصًا واعدة للاستفادة من مقومات كل محافظة وتشغيل أبنائها وتحسين جودة الحياة.

وطالب رسلان المستشار محمد عبد الوهاب الإسراع في حل المشكلات داخل المنطقة الصناعية بنجع حمادي وداخل المنطقة الحرة بقفط بمحافظة قنا، وحل المشكلات داخل المشروعات والكيانات القائمة والتي تفقدها خلال الزيارة، ومنها مصنع (‪ERE‬) جروب للطاقة المتجددة، ومصنع الألمانية- اللبنانية للدهانات والبويات، حيث وجه بضرورة تقديم كل سبل الدعم اللازم والإسراع في الإجراءات تمهيدا لبدأ تنفيذ التوسعات الجديدة للمصنع والتي تتراوح بين 120- 150 مليون جنيه.

كما طالب النائب من الحكومة الاهتمام بجميع الخطط والبرامج التي طرحها اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والإسراع في وضع خطة للترويج لمحافظة قنا على الخريطة الاستثمارية وحل جميع المشكلات التي أثرت على عدد من المستثمرين في اللقاء الذي تم بديوان عام المحافظة، للوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه مشروعاتهم.

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