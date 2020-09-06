رئيس جامعة الجلالة: 16 من علماء مصر بالخارج ضمن هيئة التدريس

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس جامعة الجلالة، إنَّ 16 عضوًا بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خبرائنا في الخارج، مشيرا إلى أنه إضافة وإثراء لهذه الجامعات المصرية بجوار الخبراء الأكاديميين من الداخل.جاء ذلك خلال لقاء السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، مع رئيس جامعة الجلالة، الدكتور أشرف حاتم، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.وحضر الاجتماع الدكتور أيمن مسلم، أستاذ ورئيس قسم الهندسة بجامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وأحد خبراء مصر بالخارج، إذ تحدث عن انضمام العلماء والخبراء المصريين بالخارج لهيئة التدريس بهذه الجامعات المصرية الجديدة.