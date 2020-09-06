«عبدالغفار»: جامعة الجلالة تضع مناهج وفق أحدث الأساليب العالمية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الطلبة المصريين بالخارج من أبناء الأسر المصرية ويبلغون حوالي ٣٠ ألف طالب حول العالم، يمكن أن يدرسوا في مؤسسات مصرية، ولهذا سعينا لإنشاء جامعات مصرية متقدمة بالتعاون مع جامعات عالمية.جاء ذلك خلال لقائه في إطار الزيارة التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة التعليم العالي، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، برئيس جامعة الجلالة الدكتور أشرف حاتم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.وأردف عبد الغفار أن وجودنا اليوم إنما هو تلبية لمبادرة وزارة الهجرة "شباب مصر الدارسين بالخارج"، لتعريف أبنائنا الحضور اليوم بما نوفره من خدمات تعليمية متطورة لا تقل كفاءة وتطورا عن مثيلاتها بالخارج؛ حيث تعمل الجامعة على وضع خطط ومناهج وفق أحدث الأساليب العالمية؛ لتخريج جيل كفء ومتسلح بأحدث الخبرات تلبية لاحتياجات سوق العمل.