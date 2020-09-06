«الصحة»: ما زلنا في موجة كورونا الأولى.. وهذه «علامة» الثانية

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان إن مصر ما زالت في خضم موجة فيروس كورونا المستجد الأولى، ولم تدخل الثانية حتى الآن، لافتة إلى أن الأخيرة مرتبطة بتسجيل "صفر إصابات" لفترة محددة، ثم تسجيل حالات جديدة مرة أخرى.وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية سيحافظ على انخفاض أعداد الحالات المسجلة بفيروس كورونا، وسيضمن استمرار السيطرة على الوضع.وفي ذات السياق، كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن نسب إشغال المصابين بفيروس كورونا في مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنها بلغت في العنايات المركزة 48%، وفي المقابل 84% من الأسرة الداخلية وأجهزة التنفس الصناعي شاغرة.وأضاف أن وزارة الصحة والسكان خصصت 23 معملًا بالجمهورية إلى جانب المعامل المركزية بالقاهرة لإصدار تحاليل PCR للمسافرين إلى الخارج، لافتًا إلى أن نتيجة التحاليل تظهر خلال 24 ساعة من إجرائها.