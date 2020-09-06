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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مكرم»: مصر تشهد طفرة في شتى المجالات ونسعى للترويج للنهضة التعليمية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:24 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي - احمد كمال
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التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، برئيس جامعة الجلالة الدكتور أشرف حاتم، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة التعليم العالي.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور خالد عبد الغفار، بالسفيرة نبيلة مكرم والحضور، مؤكدا أن وزارة الهجرة نجحت في ربط شباب الدارسين بالخارج وعلماء مصر بالوطن، مضيفا أن شباب مصر من الحضور اليوم هم سفراؤنا لنقل الإنجاز الذي تحقق في فترة وجيزة.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بهذا الصرح الكبير، الذي يؤكد أن الدولة تستثمر في بناء الإنسان، بجانب ضمان الأمن والأمان والاهتمام بقطاعي التعليم والصحة.

وقالت وزيرة الهجرة: "إننا نعمل على الترويج لجهود الدولة المصرية بين كل الشرائح من علماء وخبراء وعمالة وأبناء الجيلين وكذلك الدارسين بالخارج".

وأكدت الوزيرة أن مصر تشهد طفرة كبيرة في شتى المجالات، وأننا نسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالترويج للنهضة التعليمية، بما يضمن احتضان الطلبة المصريين والحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا، وعدم شعور أبنائنا بالاغتراب أو تأثر الهوية المصرية.

وتابعت أن شباب الدارسين بالخارج قادمون من عدة دول حول العالم، ولذلك فإننا حريصون على تعريفهم بما تقوم به الدولة المصرية على كافة الأصعدة، لينقلوا بنفسهم ما تشهده مصر من نهضة حقيقية، ليقوم الشباب بنقل الصورة الحقيقية لمصر الحديثة ونهضتها القوية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي، لاستقبال الراغبين من شباب الدارسين بالخارج للدراسة بالجامعات الأهلية التي تم إطلاقها.

وفي ختام حديثها، تقدمت وزيرة الهجرة لكل القائمين بالعمل على الانتهاء من هذا الصرح العملاق، حتى يخرج بهذه الصورة المشرفة التي تليق بالدولة المصرية.

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