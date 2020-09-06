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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تدين وتستنكر هجوما استهدف رجلي أمن في تونس

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:28 م
هجوما ارهابي في تونس
هجوما ارهابي في تونس
وكالات
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أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأحد عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في تونس.

وعبرت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، عن تضامن المملكة التام مع الجمهورية التونسية في التصدي لأي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، منوهة بيقظة رجال الأمن التونسي.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم مقتل عون تابع لسلك الحرس الوطني وإصابة آخر إثر تعرضهما لعملية دهس من طرف ثلاثة إرهابيين بولاية سوسة السياحية، مشيرة إلى محاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر على القضاء على الإرهابيين الثلاثة.

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