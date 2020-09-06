قاعدة بيانات متكاملة لـ«التعليم» في دمياط

أعلن عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن الانتهاء بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة من المرحلة الأولى لإدخال البيانات، وجار التحضير للمرحلة الثانية وهي استيفاء البيانات ورفع المرفقات الخاصة بالعاملين، حيث يتم إجراء تعداد وظيفي للعاملين بالجهاز الإداري وإعداد قاعدة بيانات متكاملة.وأكد عثمان، في بيان، أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، شددت على أهمية هذا العمل وضرورة مراعاة الدقة المتناهية في ‘إتمامه، موجهة بسرعة الإنجاز بما يضمن الجاهزية لمديرية التربية والتعليم في الدخول لمنظومة التحول الرقمي للدولة.وأشار إلى أن عوض وجهت بتذليل أى صعاب أو عقبات قد تواجه رؤساء وحدات المعلومات بجميع الإدارات والعمل على إزالتها حرصا على دقة تسجيل البيانات.