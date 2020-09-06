الثلاثاء.. انتهاء فروشات الباعة الجائلين بمنطقة السلام في الإسماعيلية

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن البائعين أصحاب الفروشات، سينتقلون للسوق النموذجية للخضر والفاكهة بميدان حى السلام، والذي يضم عدد 184 فرشًا، بدءًا من الغد الثلاثاء.وأكد محافظ الإسماعيلية، أن هذه السوق كانت مهملة طوال السنوات الماضية، وتحولت لبؤرة للقمامة والمخلفات، وتم تطويرها ورفع كفاءتها لتصبح سوقًا نموذجية مكتملة الخدمات والمرافق، ومن المقرر أن يشمل 184 شخصًا من الباعة الجائلين.وأضاف أن الافتتاحات الجديدة تأتي في إطار استكمال خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير ورفع كفاءة كل القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة وتوابعها وما تشهده المحافظة من أعمال التطوير والتجميل بمختلف الأحياء.