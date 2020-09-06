عزت الطيري يغادر مستشفى العزل بعد شفائه من كورونا

يغادر اليوم الشاعر الكبير عزت الطيري مستشفى «الصداقة» في أسوان، بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقالت جلاء الطيري، ابنة الشاعر، لـ«الدستور»: «والدي أجرى المسحة الثانية وتبين سلبيتها تمامًا مثل المسحة الأولى التي أجراها من قبل، وبعد التأكد من سلبية النتيجة، واطمئنان الأطباء لحالته، صرحوا له بالخروج ومغادرة المستشفى».وأضافت: «من المفترض أن يغادر والدي المستشفى مساء اليوم ليتوجه إلى بيته حسب قول الأطباء».وكان الشاعر الكبير عزت الطيري قد أصيب بفيروس كورونا، وعلى الفور وبعد تأكد نتيجة إيجابية المسحة التي أجراها توجه لمستشفى العزل بأسوان، وقضى الوقت اللازم تحت رعاية الأطباء.