الفيوم تحصد المركز الأول والثانى والثالث فى مسابقة مدرس مصر

شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في مسابقة مدرس مصر وتم ترشيح معلم من كل مدرسة رسمية للغات بالفيوم، وبعد انتهاء التصفيات فازت رشا محمد الأمير، من مدرسة عزة زيدان بالمركز الأول، وهالة أحمد عويس، من مدرسة المستقبل وحصلت على المركز الثانى، وغادة محمود محمد من مدرسة أحمد مفتاح، وحصلت على المركز الثالث.كما شاركت المديرية من خلال المدارس الرسمية للغات في مسابقة مدارس مصر، وفازت مدرستي أحمد مفتاح معبد، ومدرسة المستقبل الرسمية المتميزة للغات.جدير بالذكر أنه أقيمت احتفالية برعاية مؤسسة التعليم أولًا بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا، وبإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية شركة "IACC"، بمسرح مدرسة الجيل الجديد الدولية، على هامش الفعاليات.