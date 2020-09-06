6 برامج حكومية لمواجهة الروتين والفساد الإداري

تعمل الحكومة منذ 2016 على إصلاح الجهاز الإداري التابع لها، لمعالجة المشكلات التي تعوق أداءه، وأهمها الروتين الذي يرجع إلى انخفاض كفاءة النسبة الأكبر من العاملين بالدولة، فضلًا عن انتشار بعض أوجه الفساد به.ومواصلة لتلك الجهود، وضعت الحكومة هذا العام عددًا من البرامج الرئيسية والفرعية لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسة ومواجهة الفساد، في إطار موازنة البرامج والأداء للعام المالي الجاري.وتستهدف تلك البرامج تحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري، وبناء وتنمية قدرات العاملين به، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وفي هذا الإطار أولت الحكومة اهتمامًا خاصًّا بالخدمات التجارية والقضائية، حيث أفردت لكل منهما برنامجًا خاصًّا، يقوم الأول على ربط ودمج قواعد بيانات مكاتب التسجيل التجاري، وتتولى تنفيذه وزارة التموين، فيما يقوم البرنامج الآخر على تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، وتنفذه وزارات التخطيط، والاتصالات، والهجرة.فيما يشارك في تنفيذ تلك البرامج عدد من الوزارات تشمل الدفاع، والمالية، والتخطيط، والاتصالات، والتموين، والهجرة وشئون المصريين بالخارج.