عضو بـ«الأعلى للشئون الإسلامية»: الإخوان سرقوا 75 نجفة من مسجد الحسين

دأبت جماعة «الإخوان» الإرهابية خلال الفترة الماضية على تسخير وسائل إعلامها لترويج شائعات حول هدم المساجد، في وقت تفتتح فيه الدولة المصرية العديد منها بطراز معماري فريد.وكشف عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن مفاجأة تمثلت في سرقة 75 نجفة من مسجد «الإمام الحسين» في عهد وزير الأوقاف الإخواني طلعت عفيفي، عندما اتفق مع شركة تركية لترميم المسجد والتي ثبت بعد ذلك أنها شركة متخصصة في سرقة الآثار الإسلامية وبيعها للشركات التركية.وأشار هندي في تصريحات لـ«الدستور» عن كشف الواقعة بعد فقدان 25 نجفة من سقف المسجد قبل تهريبها بعد ثورة 30 يونيو.وقال إن الدليل على هذه السرقة هو استبدال النجف القديم المهدى من عهد محمد علي باشا والخديو إسماعيل بأخرى تركية وهي التي استبدلتها الشركة التركية، بعدما سرقت النجف الأثري.