رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

عضو بـ«الأعلى للشئون الإسلامية»: الإخوان سرقوا 75 نجفة من مسجد الحسين

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:28 م
عبدالغني هندي
عبدالغني هندي
أميرة العناني
طباعة
دأبت جماعة «الإخوان» الإرهابية خلال الفترة الماضية على تسخير وسائل إعلامها لترويج شائعات حول هدم المساجد، في وقت تفتتح فيه الدولة المصرية العديد منها بطراز معماري فريد.

وكشف عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن مفاجأة تمثلت في سرقة 75 نجفة من مسجد «الإمام الحسين» في عهد وزير الأوقاف الإخواني طلعت عفيفي، عندما اتفق مع شركة تركية لترميم المسجد والتي ثبت بعد ذلك أنها شركة متخصصة في سرقة الآثار الإسلامية وبيعها للشركات التركية.

وأشار هندي في تصريحات لـ«الدستور» عن كشف الواقعة بعد فقدان 25 نجفة من سقف المسجد قبل تهريبها بعد ثورة 30 يونيو.

وقال إن الدليل على هذه السرقة هو استبدال النجف القديم المهدى من عهد محمد علي باشا والخديو إسماعيل بأخرى تركية وهي التي استبدلتها الشركة التركية، بعدما سرقت النجف الأثري.

موضوعات متعلقة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020

تفاصيل الاعتداء على مصرى بمنطقة الفحيحيل بالكويت (فيديو)

حبس أب تسبب فى تسمم طفلته بقطعة حشيش فى مدينتى

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

أمن إستاد القاهرة يمنع أتوبيس الزمالك من الدخول

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

القصة الكاملة لغرق طفل في حمام سباحة بالزمالك

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

كيف قدمت فاتن حمامة عمر خيرت للجمهور؟

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الصحة الإنجابية للأم

كوريا الجنوبية تتأهب لإعصار «هايشن»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
المزيد

الثقافة

إبراهيم طاهر: «تحت خط الرحمة» تتناول 4 طبقات مختلفة بالمجتمع

البيت الفني للمسرح يقدم «المتفائل» و«عم ياقوت».. اليوم

«عكس الاتجاه».. 20 قصة تناقش الدوافع النفسية بين الخير والشر

افتتاح منفذ بيع للكتب بإقليم وسط الصعيد الثقافي