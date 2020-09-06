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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى شعبان يبدأ تصوير مسلسله الرمضانى نوفمبر المقبل

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:43 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
دعاء عبد المقصود
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يستعد الفنان مصطفى شعبان، لبدء التحضيرات الأولية لمسلسله الرمضاني الجديد، وذلك بعد انتهاء الكاتب والسيناريست محمد سيد بشير، من كتابة الحلقات الأولى للعمل لاتضاح الخطوط الدرامية للشخصيات وتسكين الأدوار.

وعلمت "الدستور" أن الفنان من المقرر أن يبدأ تصوير أول مشاهد العمل فى نوفمبر المقبل، ويجرى شعبان، اجتماعات مكثفة مع الشركة المنتجة للمسلسل، للوقوف على تفاصيل الشخصية التي سيقدمها، واختيار العنصر النسائي المقرر أن يقوم بدور البطولة أمامه، حيث تفاضل الشركة المنتجة بين أكثر من نجمة من نجوم الدراما.

والمسلسل ينتمي لنوعية الدراما الشعبية الممزوجة بالتشويق والإثارة، ويعكف محمد سيد بشير، على الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه رمضان 2021 على mbc مصر.

وقدم مصطفى شعبان، آخر أعماله فى شهر رمضان قبل الماضى، من خلال مسلسل "أبوجبل"، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجي، وبطولة نجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ومحمد على رزق، ومحمود البزاي، وحسن حسنى، وعايدة رياض، وأحمد خالد صالح، وأحمد حبشي، وحسني شتا، وناهد رشدي، وأحلام الجريتلي، وسناء شافع، ومصطفى درويش.

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