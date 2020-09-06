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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات يبرز حواره مع «الباز» عن مصر الرقمية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:36 م
حوار الباز مع الوزراء
حوار الباز مع الوزراء
طارق عتمان
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جهود كبيرة عملت عليها مؤسسات الدولة المصرية لرقمنة خدمات المواطنين وربط بياناتهم ببعضها، بينها تعاون وزارته مع وزارتي العدل والتنمية المحلية، والذي تكلل بإطلاق البث التجريبي لمنصة "مصر الرقمية" الشهر الماضي.

وأضاف طلعت، في منشور عبر فيسبوك: "سعدت بمشاركة كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في حوار أذيع مساء أول أمس الجمعة، مع الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور على قناة النهار، لإبراز هذه الجهود في تقديم خدمات مرقمنة للمواطنين مثل خدمات التوثيق والدعاوى القضائية والمرور والتموين".

وتابع: "أجرينا الحوار في المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بجنوب الجيزة، وهو إحدى المراكز التي سيتمكن المواطنين من خلالها من الحصول على خدمات مصر الرقمية، بجانب الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول الذي سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، ومن خلال مكاتب البريد أو من خلال مراكز الاتصال".

واستطرد وزير الاتصالات: "نستخدم أحدث الوسائل لحماية بيانات المواطنين وضمان سريتها على منصة مصر الرقمية من خلال منظومة درع الأمن السيبراني المصري".

- وزارة الاتصالات تبرز حوار «النهار» مع وزراء الاتصالات والعدل والتنمية المحلية

في ذات السياق، أبرزت صفحات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، لقاء الدكتور محمد "الباز" مع الوزراء الثلاثة، وقالت إنه كشف عن العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة لبناء مصر الرقمية وعلى رأسها مشروع إطلاق منصة "مصر الرقمية"، حيث تحدث الوزراء عن التعاون بين وزاراتهم الثلاث لرقمنة الخدمات الحكومية.

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