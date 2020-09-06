ترشيح زاهي حواس سفير مصر للسياحة بمنظمة السياحة العالمية

نوه أمين عام منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، على هامش زيارته الأخيرة لمصر، عن عزمه ترشيح الدكتور زاهي حواس ليكون سفيرا مصريا للسياحة لدى المنظمة، وذلك على غرار شخصيات عالمية كبيرة بمختلف دول العالم.وأعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للأمين العام، عن سعادته بهذا الاختيار، قائلا إن الدكتور حواس خير سفير مصري عالمي للترويج للسياحة والآثار.ومن جانبه، وصف د. حواس هذا الاختيار بالمسؤولية الكبيرة وخاصة في هذا التوقيت الاستثنائي الذي يعاني فيه العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لابد وأن يقدم الجديد والمتميز للخروج من الأزمة والترويج للمقاصد السياحية المصرية بصفة خاصة والسياحة في العالم بصفة عامة وذلك لاستعادة الحركة السياحية الى سابق عهدها سواء في مصر او في العالم أجمع.