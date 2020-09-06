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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ترشيح زاهي حواس سفير مصر للسياحة بمنظمة السياحة العالمية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:15 م
زاهي حواس
زاهي حواس
مها صلاح
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نوه أمين عام منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، على هامش زيارته الأخيرة لمصر، عن عزمه ترشيح الدكتور زاهي حواس ليكون سفيرا مصريا للسياحة لدى المنظمة، وذلك على غرار شخصيات عالمية كبيرة بمختلف دول العالم.

وأعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للأمين العام، عن سعادته بهذا الاختيار، قائلا إن الدكتور حواس خير سفير مصري عالمي للترويج للسياحة والآثار.

ومن جانبه، وصف د. حواس هذا الاختيار بالمسؤولية الكبيرة وخاصة في هذا التوقيت الاستثنائي الذي يعاني فيه العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لابد وأن يقدم الجديد والمتميز للخروج من الأزمة والترويج للمقاصد السياحية المصرية بصفة خاصة والسياحة في العالم بصفة عامة وذلك لاستعادة الحركة السياحية الى سابق عهدها سواء في مصر او في العالم أجمع.

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