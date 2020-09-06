450 فرصة عمل جديدة.. والرواتب تصل لـ2800 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 450 فرصة عمل جديدة بأحد المتاجر الشهيرة، وذلك للشباب حتى 35 سنة.وتتضمن الوظائف المتاحة، 200 كاشير، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عالٍ، أو فوق المتوسط، وذلك براتب 2650 جنيها.كما يحتاج المتجر 200 منسق ممرات، على أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط، وذلك براتب 2350 جنيها.كما يطلب المتجر 50 محاسبا، وذلك من الجنسين، وبراتب 2800 جنيه.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على 01100781116، أو 01222777251، والتواصل مع المدير المسئول سعيد أحمد، أو التوجه لمقر الشركة في 40 شارع نصوح، الزيتون، أمام شركة المياه، محطة مترو حدائق الزيتون.