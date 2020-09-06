إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بأبوقرقاص

زادت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، عدد الموظفين وأجهزة الحاسب الآلي، بقاعة مجلس المدينة، نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجيومن ناحيته وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن، بتقديم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، في وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة.من ناحية أخرى نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة في عدد من الوحدات القروية، ففي قرية بني موسى تم تنفيذ حملة نظافة ورفع مستوى كفاءة الطرق من إزالة الأتربة، ورفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة، وفي الوحدة القروية باتليدم تم رفع 50 طنا، أما في الوحدة القروية ابيوها تم رفع 50 طن قمامة ومخالفات صلبة، وفي الوحدة القروية أبو قرقاص البلد تم أيضا رفع 50 طنا من المخلفات، فيما تم رفع 20 طنا في الوحدة القروية ببني حسن، وفى بني عبيد تم رفع 2 طن، وفى قرية جريس تم رفع 40 طنا، أما في نزلة اسمنت تم رفع 20 طن مخلفات صلبة وقمامة.