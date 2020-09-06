الكهرباء: 30 ألفًا و500 ميجاوات الحمل الأقصى المتوقع اليوم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأحد يبلغ 30 ألفا و500 ميجاوات مقابل 20 ألفا و300 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و637 ميجاوات.وفعلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.