عبلة الكحلاوى: شائعة وفاتى أذت أسرة كاملة

علقت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية على شائعة وفاتها التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي نفت صفحة مؤسسة "الباقيات الصالحات" الخبر.وقالت "عبلة" - في تصريح خاص لـ"الدستور" - "مش عارفة بيأذوني ليه، ده خبر أذى أسرة كاملة، أنا حزينة على حزن أولادي اللي بكوا على شائعة وفاتي".وتابع: "أنا مش عارفة مروجي الشائعات عاوزين مني إيه، أنا في حالي وما ليش خلافات ما حد وربنا يهديهم ويبعدهم عني".