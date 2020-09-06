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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

عبلة الكحلاوى: شائعة وفاتى أذت أسرة كاملة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:24 م
الدكتورة عبلة الكحلاوي
الدكتورة عبلة الكحلاوي
أميرة العناني
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علقت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية على شائعة وفاتها التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي نفت صفحة مؤسسة "الباقيات الصالحات" الخبر.

وقالت "عبلة" - في تصريح خاص لـ"الدستور" - "مش عارفة بيأذوني ليه، ده خبر أذى أسرة كاملة، أنا حزينة على حزن أولادي اللي بكوا على شائعة وفاتي".

وتابع: "أنا مش عارفة مروجي الشائعات عاوزين مني إيه، أنا في حالي وما ليش خلافات ما حد وربنا يهديهم ويبعدهم عني".

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