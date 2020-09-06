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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 وفيات و619 إصابة بكورونا في الكويت

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:21 م
الكويت
الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 4 حالات وفاة و619 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 544 حالة، وعدد المصابين إلى 89 ألفا و582 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي اليوم الأحد - "إن هذه الحالات ثبت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

وأضاف "هناك 94 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة، كما تم إجراء 3093 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 643 ألفا و727 مسحة".

ودعا مجددا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس السبت، تسجيل 3 حالات وفاة و720 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 540 حالة، وعدد المصابين إلى 88 ألفا و963 حالة.

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