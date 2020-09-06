محافظ كفرالشيخ يحذر من البيانات الوهمية فى مخالفات البناء

عقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ اجتماعا بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، وجه خلاله بتشكيل لجان لحصر التعديات بالقرى والمدن على أرض الواقع.وحذر محافظ كفرالشيخ، من كتابة بيانات وهمية عن المخالفات أو مخالفة للواقع الفعلي، ومن المجاملات والوساطة في ذلك، مشددا على أنه في حالة اكتشاف أي خطأ في البيانات سيكون هناك جزاء رادعا للمخالف من المسئولين،وأكد "نورالدين" أن الدولة تفتح ذراعيها للمواطن لتقنين الأوضاع، وللتصالح وتشهد المراكز التكنولوجية إقبالًا كبيرًا من المواطنين، إضافة إلى تدشين المحافظة للبوابة الالكترونية لتقديم الطلبات إلكترونيا دون أن يتكبد المواطن مشقة الانتقال من مسكنه للمراكز الإلكترونية وتجنبًا للزحام.وأضاف أنه كلف رؤساء المدن بتشكيل لجان من بالمسئولين بها من جميع النواب، ومدير الإدارة الهندسية، المهندسين والفنيين، ومدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية، لحصر جميع مخالفات البناء على أرض الواقع، وتقسيم المدن والقرى لقطاعات، للحصر الشامل لجميع مخالفات البناء، ووضع قاعدة بيانات جديدة شاملة لجميع المخالفات بقرى ومدن المحافظة.