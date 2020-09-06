إصابة رئيس أساقفة أوكرانيا بكورونا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه أظهرت نتائج الفحوصات بشكل إيجابي إصابة رئيس أساقفة أوكرانيا المتروبوليت فيلاريتوس بفيروس كورونا وهو حاليًا يتلقى الرعاية في المستشفى.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه الحالة الصحية لرئيس أساقفة أوكرانيا حتى الآن ما زالت مرضية.