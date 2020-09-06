الأنبا نيقولا يشرح الفرق بين التقويمين الكنسي والمصري

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "التقويم الكنسي والتقويم المصري".وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": كانت حياة الناس قديمًا تعتمد على الزراعة وكان كلّ شيء مرتبط بالمواسم الزراعيّة، ويظهر هذا جليًّا بالعبادة والطقوس الدينيّة عند الوثنيين واليهود في العهد القديم، وشهر سبتمبر هو موسم جمع الثمار والحبوب إلى المخازن، وإعداد العدّة لإلقاء البذور، في الأرض، من جديد".وأضاف: "التقويم المصري هو تقويم شمسي مرتبط بالنجوم وضعه قدماء المصريين مقسمًا إلى 12 شهرًا بكل شهر 30 يومًا، ثم تليها خمسة أيام أو ستة لتكملة باقي السنة، وبداية التقويم مرتبطة بأول ظهور للنجم "سيريسو"، النجم "سبدت" (الشعرى)، مع شروق الشمس، وهذا يحدث مرة واحدة في السنة، والذي ربطه المصري القديم ببداية موسم فيضان النيل"، وتابع:"وضع التقويم المصري القديم العلامة "توت" الذي اخترع الكتابة وكان عالما حكيما، ولذلك احترمه المصريون القدماء ووضعوه منزل الآلهة وأسموه بالإله "توت" أو "تحوت"، وبدأوا أول شهور السنة باسمه.وأكمل مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس: "مع شروق يوم 11 من سبتمبر من كل عام تبدأ أولى أيام السنة الفرعونية الجديدة، وأطلقوا عليه ''ني- يارؤ'' بمعنى ''يوم الأنهار'' الذي هو ميعاد اكتمال فيضان نهر النيل، حيث أعلن التوقيت المصري الفرعوني بداية عام 6255، وهو بذلك يسبق نظيره الميلادي بأكثر من 4000 عام، وقد تم تعديل هذا النظام حوالي 238 قبل الميلاد من قبل بطليموس الثالث، الذي أحدث فيه عدة تغييرات بإضافة يوم كل 4 سنوات للسنة الفرعونية، بحيث يتم تثبيت بداية السنة مع الفصول وبذلك ثبتت بداية السنة في شهر سبتمبر، لم ترق هذه التغييرات للكهنة المصريين فأجهض المشروع".واستطرد الأنبا نيقولا: "عندما احتلّت الإمبراطورية الرومانية مصر استفاد الرومان من علوم المصريين الفراعنة الفلكية، فقام يوليوس قيصر بتعديل التقويم الروماني القديم بالاستعانة بأحد الفلكيين الإسكندريين يدعى سوسيجنيو، وقد تمثّل تعديله في جعل السنة العادية 365 يومًا والكبيسة 366 يومًا، وتكون سنة كبيسة كلّ أربع سنوات، وجعل عدد أيام الأشهر الفردية 31 يومًا والزوجية 30 يومًا، عدا شهر فبراير فيكون في السنة العادية 28 يومًا وفي الكبيسة 29 يومًا.وأضاف: "في عام 46 ق.م فرض يوليوس قيصر التقويم اليولياني (Julian Calendar)، هذه التسمية مرتبطة باسمه، ليدخل حيّز التنفيذ عام 45 ق.م. الموافق لسنة 709 لإنشاء روما، ويحاول التقويم اليولياني محاكاة السنة الشمسية ويتكوّن من 365 و25 يومًا مقسّمة على 12 شهرًا، وكان عد السنين في التقويم اليولياني مبني على التقويم الروماني القديم الذي يعتبر سنة إنشاء مدينة روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية بداية للتاريخ وهو سنة 753 ق.م.، ففي العام 25 قبل الميلاد على يد الإمبراطور أغسطس تم تغييّر التقويم المصري تمامًا ليتزامن مع التقويم اليولياني الجديد (وهو أساس التقويم الجريجوري الذي يسير عليه الغرب إلى اليوم). وبذلك ثبتت بداية السنة في شهر سبتمبر.وتابع: هكذا ظهر إلى الوجود التقويم القبطي، والذي يختلف عن التقويم المصري الأصيل. وعندما دخل الفُرس مصر احتفلوا مع المصريين بعيد رأس السنة وأطلقوا عليه اسم "عيد النيروز" أو "النوروز"، ومعناه باللغة الفارسية "اليوم الجديد" وقد استمر احتفال الأقباط به بعد دخول المسيحية وما زالوا يحتفلون به حتى اليوم كما ظلت مصر تحتفل به كعيد قومي حتى العصر الفاطمي.وأكمل: "في منتصف القرن السادس الميلادي دعا الراهب الأرميني ديونيسيوس أكسيجونوس إلى وجوب أن يكون ميلاد المسيح هو بداية التقويم ونجح هذا الراهب في دعوته، فأصبح عد السنين منذ سنة 532م يعتمد على سنة ميلاد المسيح، وهي سنة 753 منذ تأسيس روما على حساب ديونيسيوس، وفي القرن 16 الميلادي استعيض عن التقويم اليولياني (لعدم دقتّه) بالتقويم الغريغوري، واستمر استخدام التقويم اليولياني في الكنائس الأورثوذكسية حتى القرن العشرين إذ قامت هذه الكنائس باعتماد التقويم المعدّل عام 1923م".