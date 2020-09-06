جامعة قناة السويس تدرس تفعيل بروتوكول تعاون مع أكاديمية الفنون

استقبلت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، عمداء كليات أكاديمية الفنون، بحضور الدكتورة نبيلة حسن، لمناقشة خطة العمل لوضع اقتراح تفعيل بروتوكول تعاون بين أكاديمية الفنون والجامعة.بحضور الدكتور أحمد عبدالوهاب، المدرس بكلية التربية قسم التربية الموسيقية وقائد "أوركسترا" جامعة قناة السويس، وناقشوا سبل التعاون وطرق تنفيذه واقعيًا.