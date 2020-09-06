رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

السيناريوهات الكاملة لمدارس الأحد بعد عيد النيروز

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:05 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
جرجس صفوت
طباعة
تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد رأس السنة القبطية يوم 11 من سبتمبر الجاري، والمعروف كنسيًا باسم "عيد النيروز".

وعلمت "الدستور" من مصادر كنسية متنوعة في 12 ايبارشية من الوجه القبلي، أن هناك استعدادات مكثفة في الوقت الراهن لعودة مدارس التربية الكنسية والمعروفة باسم مدارس الأحد، بشكل طبيعي، لا سيما بعد ان عادت في معظم الكنائس الكاثوليكية.

وأشارت المصادر أن مدارس الأحد ستأخذ 3 أشكال إلى نهاية العام الحالي، إن لم يجد جديد في أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وما يتردد الآن حول قدوم موجة جديدة.

وأوضحت المصادر أن الشكل الأول سيأتي في القرى ذات الكثافة الأرثوذكسية، ومن المقرر أن يأتي في هيئة تقسيم الفصل إلى عدة فصول بحيث لا يزيد عدد المخدومين في الفصل الواحد عن 7 إلى 10 مخدومين، وهو الأمر الذي يحتاج لكثافة عدد الخدام المؤهلين للتعامل مع كل مرحلة من المراحل خصوصا المرحلة الابتدائية، لذا لن يطبق ذلك السيناريو إلا في القرى التي تحظى بكثافة عددية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويأتي ذلك في محافظة المنيا بمراكز مغاغة، والعدوة، وأبوقرقاص، ومطاي، وكذلك أسيوط، خصوصا مراكز البداري، وساحل سليم، وأسيوط المدينة شارع يسري راغب.

وأشارت المصادر كذلك إلى أن هناك سيناريو آخر هو تقسيم أيام الأسبوع على الخدمات بحيث توزع الخدمة المخدومين بكل أرجاء صحن الكنيسة دون الاحتكاك بخدمات أخرى مما يسبب ازدحام، مثل منح المرحلة الابتدائية يوم الجمعة والسبت لبنين المرحلة الإعدادية والأحد لفتياتها، والاثنين لبنين المرحلة الثانية، والثلاثاء لفتياتها، والأربعاء للشباب، والخميس للخريجين، ويأتي ذلك السيناريو في بعض كنائس الجيزة وجنوب القاهرة.

بينما السيناريو الثالث هو السيناريو الطبيعي، وهو عودة مدارس الأحد عقب القداس الإلهي، وهو ما سيتم في الكنائس التي تقع في المحافظات التي حظيت بشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

ضحايا اغتصاب «طباخ مصر القديمة» يخضعن للكشف الطبي

أمن إستاد القاهرة يمنع أتوبيس الزمالك من الدخول

حقيقة تعرض محافظات مصر للسيول الفترة المقبلة

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

«الري» تكشف حقيقة تعرض مصر لفيضانات مثل السودان

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

«هنيدي كوميديان مؤدب وشكسبير مسرحياته خادشة للحياء».. اعترافات نور الشريف

كيف قدمت فاتن حمامة عمر خيرت للجمهور؟

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

ذاكرة الإنسان في خطر بسبب الهواتف المحمولة

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الصحة الإنجابية للأم

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
المزيد

الثقافة

مؤلفات طه حسين على مائدة «ثقافة المنوفية»

إبراهيم طاهر: «تحت خط الرحمة» تتناول 4 طبقات مختلفة بالمجتمع

البيت الفني للمسرح يقدم «المتفائل» و«عم ياقوت».. اليوم

«عكس الاتجاه».. 20 قصة تناقش الدوافع النفسية بين الخير والشر