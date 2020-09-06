اجتماع «غامض» بين حزب الله وحركة حماس بلبنان

أفادت قناة تابعة لحزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي يزور لبنان حاليا.ونشرت قناة المنار على موقعها الإلكتروني صورًا يظهر فيها نصر الله وهنية جالسين مع بعضهما ويضعان كمامتين للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-19».وقالت قناة المنار اللبنانية، إنه جرى استعراض مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في فلسطين ولبنان والمنطقة.وأشارت القناة إلى أنه جرى التأكيد خلال اللقاء على «متانة» العلاقة بين حزب الله وحركة حماس وكذلك على ثبات محور المقاومة.