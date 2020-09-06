موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

موعد نتيجة الدور الثاني

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انتهت لجان النظام والمراقبة بقطاعات الثانوية الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، من تصحيح مواد الدور الثاني بالثانوية العامة، استعدادًا لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات المقبلة، تمهيدا لاعلانها للطلاب.وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة مبشرة جدا للطلاب، وتابع أنه فور اعتمادها من الوزير، سيتم اتاحتها للطلاب عبر الرابط التالي: g12.emis.gov.eg.