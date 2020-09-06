رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الراعى» يدعو لتشكيل حكومة طوارئ مصغرة لإنقاذ لبنان

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:00 م
البطريرك الماروني
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره
ا ش ا
طباعة
أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، أن إنقاذ لبنان يستدعي أن يقوم رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بتشكيل حكومة طوارئ مصغرة، خارج إطار المحاصصات السياسية التقليدية، وتكون قادرة على الإصلاح وتوحي بالجدية والكفاءة والأمل حتى تكتسب ثقة الشعب اللبناني.

وقال بطريرك الموارنة- في كلمة له خلال قداس عظة الأحد- إن لبنان يمر بمرحلة مصيرية تستوجب تأليف حكومة من الشعب وليس من السياسيين، وأن تخلو من الاحتكار للحقائب الوزارية والمحاصصات التي تحقق المنافع الشخصية والهيمنة لفئات بعينها والألغام التي تعطل العمل الحكومي واتخاذ القرارات.

وشدد على أن الجماعة السياسية اللبنانية لا يمكن أن تستمر في نهجها القديم، خصوصا بعد الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري وطالت أضراره العاصمة برمتها، وبعدما وصلت الحالة الاقتصادية والمالية والمعيشية إلى "الحضيض" فضلا عن الحراك الشعبي المستمر لانتفاضة 17 أكتوبر ضد الفساد والمحاصصة وإهدار المال العام.

وأضاف: "بعد كل هذه الأمور من الواجب تأليف حكومة تكون على مستوى الحدث الآني والمرحلة التاريخية، وتكون قادرة على التفاوض بمسئولية مع صندوق النقد الدولي، وتطلق مسار الإصلاح الفعلي، وتُحيد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية بالمنطقة، وتعيد ودائع اللبنانيين ومدخراتهم في البنوك، وتنقذ العملة الوطنية، وتستطيع أن تستقطب المساعدات الدولية، وتعيد بناء العاصمة وميناء بيروت البحري".

واعتبر أن أي حكومة جديدة تُشكل خلافا لهذه المواصفات المذكورة "ستموت في مهدها"، معربًا عن أمله في أن تُدرج الحكومة في بيانها الوزاري مسألة الحياد، باعتبار أن هذا الأمر من صميم الكيان اللبناني ويمثل أمرا وجوديا وإنقاذيا، كونه يُجنب لبنان ويلات الانحياز الجارف لأطراف في النزاعات الإقليمية الدائرة.

موضوعات متعلقة

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل «سيدة المحكمة» للمعاش

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

الباز يطالب بإزالة القصور والعوامات المخالفة المطلة على النيل

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

مدير مونديال اليد يكشف سبب عدم دعوة رئيس الزمالك لحفل القرعة

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

مأساة استيفان روستي.. حضر حفل تأبينه وسرقت سيارته ليلة وفاته

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

«هنيدي كوميديان مؤدب وشكسبير مسرحياته خادشة للحياء».. اعترافات نور الشريف

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

ذاكرة الإنسان في خطر بسبب الهواتف المحمولة

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الصحة الإنجابية للأم

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
المزيد

الثقافة

«العمى» على المسرح الصغير بدار الأوبرا (صور)

محمد خليل: التراث المعماري ارتبط بـ3 حضارات قديمة

مؤلفات طه حسين على مائدة «ثقافة المنوفية»

100 صورة تجسد القاهرة التاريخية في المكتبة الكبرى