ضبط 4 مسلحين لترويج حشيش وهيروين بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، اليوم الأحد، خلال حملة أمنية مكبرة من ضبط 100 جرام هيروين بحوزة عاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط.وضبط بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جرام، مبلغ مالى) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور - له معلومات جنائية).وضبط طبنجة و٤ طلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام - مبلغ مالى -هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط – له معلومات جنائية).كما تم ضبط فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 27 جراما، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة (مسجل شقى خطر - مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور).وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتحررت المحاضر اللازمة.