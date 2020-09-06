أماكن وضع الترمومتر بالجسم

إن كان عمره شهور يمكن وضعه في فتحة الشرج بترمومتر مخصص لفتحه الشرج، إذا كان الطفل 5 سنوات، يفضل وضع الترمومتر تحت الإبط، كما يمكن وضعه خلف الأذن عند بلوغ الطفل أكثر من عامين، أما إن كان الطفل قادرًا على وضع الترمومتر تحت اللسان فترة طويلة، فيُنصح باستعمال هذه الطريقة، ويجب الحرص على غسل اليدين جيدًا قبل قياس درجة حرارة الطفل.



كيفية قياس درجة الحرارة بالترمومتر

◄عن طريق وضعه تحت الإبط:

1 - يجب وضع الترمومتر في منتصف منطقة تحت الإبط.

2 - ترك الترمومتر لمدة دقيقة كاملة.

3 - نزع الترمومتر وقراءة الدرجة.



◄عن طريق الفم:

1 - وضع الترمومتر تحت اللسان.

2 - غلق الفم على الترمومتر برفق، والانتظار لمدة دقيقة كاملة.

3 - نزع الترمومتر وقراءة الدرجة.

◄عن طريق الأذن:

1 - يتم استخدام قطعة قطن لتنظيف الأذن بعناية.

2 - شد الأذن للخارج، ثم وضع الترمومتر داخل الأذن حتى تصل إلى قناة الأذن.

3 - الانتظار ثانية واحدة، ثم نزع الترمومتر وقراءة الدرجة.



◄عن طريق فتحة الشرج:

يُنصح استخدام هذه الطريقة من الأطفال حديثي الولادة والرضع بسبب دقتها العالية، وللقيام بها يجب اتباع الخطوات الآتية:-

1- استخدام ترمومترًا شرجيًا مصممًا لفتحة الشرج فقط.



2- يجب الانتظار لمدة عشرين دقيقة بعد لفّ الطفل بغطائه الخاص أو استحمامه بماء دافئ حتى لا تتأثر درجة حرارته.



3- تحضير طرف الترمومتر وتنظيفه باستخدام المياه الدافئة والصابون الكحولي، ثمَّ غسله بمياه باردة وتجفيفه جيدًا.





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4- وضع الطفل على بطنه فوق رجلين الشخص الذي يقيس درجة الحرارة، أو فوق سطح مستوي وصلب للوصول إلى فتحة الشرج بسهولة.



5- تشغيل الترمومتر حيث تمتلك غالبية أجهزة قياس الحرارة زر خاص للتشغيل.



6- كشف فتحة شرج الطفل ووضع الترمومتر فيها بدقة وعناية ورفق، واستخدام يد لتثبيت الطفل ويد أخرى لإدخال الترمومتر في فتحة الشرج لمسافة مقدارها حوالي 2-2.5سم، وإذا قاوم الطفل أو 8 - تضايق من الجهاز يجب التوقف عن قياس درجة حرارته.



7- قراءة الشاشة الرقمية بعد صدور صوت صفير من الترمومتر.



8 - تنظيف الترمومتر مرة أخرى قبل تخزينه وحفظه في مكانه الخاص.



تتساءل الكثير من الأمهات عن كيفية قياس درجة الحرارة بالترمومتر لأطفالها وأبنائها خاصة ولكل أفراد العائلة عامة، بحيث يساعد ساعد استخدام الترمومتر على قياس درجة حرارة الطفل بشكل دقيق، حيث يجب التأكد من ارتفاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة.وهناك نوعان من الترمومترات: الزئبقي والديجيتال (الإلكتروني)، وبعد ظهور الترمومتر الديجيتال، فإن الأطباء لا ينصحون باستخدام الترمومتر الزئبقي لاحتمال خطورة مادة الزئبق.