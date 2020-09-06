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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط «مستعدة» لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:09 م
تطهير اللجان
تطهير اللجان
أسيوط - محمد أبو شادي:
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أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن الانتهاء من كل التجهيزات والاستعدادات لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، والمقرر لها يومى 8 و9 سبتمبر الجاري.

وأوضح سعد، في بيان، أنه تم الانتهاء من تطهير كل اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين، والتأكد من استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء والمدن مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه كل رؤساء المراكز والأحياء بإنهاء الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء التصويت الثلاثاء، فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة.

كما وجه محافظ أسيوط باستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقادها على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة، كذلك مرافق الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز، فضلا عن استعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.

وأكد سعد على رؤساء المراكز والأحياء بالتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وكذا العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأماكن الإتاحة، كذا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم مع ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما يخص (تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات).

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