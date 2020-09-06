655 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 حالة وفاة و655 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأوضح المركز في بيان عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه استلم أمس السبت 2756 عينة من مختلف المختبرات بالبلاد، وكانت النتائج كالتالي: 2101 عينة سالبة و655 عينة موجبة بينها 415 حالة جديدة و240 حالة مخالطين.وبين المركز تماثل 56 حالة شفاء و13 حالة وفاة، لافتًا إلى أن إجمالي الإصابات بالبلاد منذ تفشي الفيروس، بات 17،749، بينها 18383 حالة نشطة، فيما تعافى 2081 حالة وتوفي 285 حالة.