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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تحالف ضد إيران .. "بومبيو" يكشف اتفاق بين إسرائيل والإمارات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:04 م
بومبيو
بومبيو
سارة شريف
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كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد عن توصل دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، لاتفاق لتشكيل تحالف ضد إيران. بحسب ما صرح به "بومبيو" في حوار تلفزيوني عبر قناة "FOX News ونقلته تقارير عبرية.

أكد الوزير الأمريكي أن الإمارات اصبحت أول دولة تعترف بحق إسرائيل في الوجود كدولة وطنية يهودية منذ بضعة عقود، علما بأن نصف الدول العربية لا تعترف بحق إسرائيل بالوجود كوطن لليهود.

وأضاف بومبيو، قائلاً إن "الإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها تشكل خطرا كبيرا"، وأردف الوزير الامريكي: "لقد توصلتا الى اتفاق يفضي إلى بناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف، للتأكد بألا يصل الخطر إلى الأراضي الأمريكية أو يؤذي أحدا في الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.

وأكد بومبيو أن هذا التحالف بين الإمارات واسرائيل يأتي عبر "اتفاقية أبراهام للتطبيع الكامل بينهما".

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