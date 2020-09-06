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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: قرعة «مونديال اليد» دعاية سياحية ضخمة لمصر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:00 م
قرعة مونديال اليد
قرعة مونديال اليد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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اعتبر النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، استضافة مصر لقرعة كأس العالم لكرة اليد تحت سفح الأهرام، حدثا عالميا يروج للسياحة المصرية ويمهد لاستعادة مكانتها المرموقة على الخريطة العالمية.

وقال الكوراني، في بيان اليوم، إن الحدث الذي تابعه العالم كله من خلال التنظيم المصري المبهر والرائع هو أكبر دعاية رياضية وسياحية لمصر، ورسالة للعالم أجمع من أمام الأهرامات الخالدة بأن مصر أصبحت دولة آمنة ومستقرة وجميع المناطق والآثرية مؤمنة على أعلى مستوى من الالتزام التام والحقيقي بالتعليمات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأعرب النائب محمد الكوراني عن ثقته في أن الحركة السياحية العالمية ستعود بقوة للمقصد السياحي المصري بمختلف المناطق والمدن والمحافظات السياحية موجها الشكر لكل من شاركوا في التنظيم الرائع والمبهر لهذا الحدث العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة العالم في نسختها رقم "27" التي تنظمها مصر منفردة هي الأقوى بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بزيادة عدد الدول المشاركة في النسخة الحالية من 24 دولة إلى 32 دولة منهم 17 دولة من أوروبا القارة الأقوى في عالم اللعبة، حيث لم تخرج الكأس الذهبية من القارة العجوز منذ انطلاق البطولة خلال العقود الستة الماضي.

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