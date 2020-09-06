الاحتلال يقتحم مؤسسة «بيت مال القدس» ويعتدي على طلبة المدارس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقر بيت مال القدس في البلدة القديمة من القدس المحتلة.وقال شهود عيان لوكالة وفا الفلسطينية الجديدة، إن قوات الاحتلال اقتحمت مقر مؤسسة بيت مال القدس وشرعت بتفتيشه وعبثت بمحتوياته.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، المسجد الأقصى واعتلت سقف مئذنة باب الأسباط وسط توتر على أبواب المسجد.وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن حالة من التوتر الشديد تسود ساحات المسجد الأقصى، بعد قيام قوات الاحتلال بتركيب سماعات وأجهزة الكترونية على الجدار الشمالي للمسجد قرب باب الأسباط.