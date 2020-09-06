لمواجهة التطبيع .. لقاء بين حسن نصر الله وإسماعيل هنية في لبنان

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي يزور لبنان حاليا لمناقشة التطبيع بين دول عربية وإسرائيل.ويتواجد هنية في لبنان منذ الأربعاء في أول زيارة له إلى البلاد منذ قرابة ثلاثين عاماً، تأتي بعد اتفاق بين الإمارات وإسرائيل الذي أعلن في 13أغسطس لتطبيع العلاقات بينهما.وأشارت قناة النار التابعة لحزب الله إلى أنه جرى التأكيد خلال اللقاء على "متانة" العلاقة بين حزب الله وحركة حماس وكذلك على "ثبات محور المقاومة"، في إشارة إلى الحزب وحلفائه خصوصاً إيران في مواجهة إسرائيل.ولم يُذكر مكان ولا تاريخ اللقاء، علما بأن نصر الله يعيش في مكان سري منذ عقد ونادراً ما يظهر بشكل علني. وقال عام 2014 إنه غالباً ما يغيّر مكان إقامته.وشارك هنية في بيروت الخميس في اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية لبحث خطط الضم والتطبيع بين دول عربية وإسرائيل.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الماضي وجود محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع اسرائيل.