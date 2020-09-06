الملا: معهد بحوث البترول ذراع تكنولوجي وبحثي قوي للقطاع

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة معهد بحوث البترول، اجتماعا لمجلس إدارة المعهد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بمشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.وأكد الملا، خلال الاجتماع، ان قطاع البترول يضع كل إمكانياته للمساهمة في دعم المعهد وتحفيز أنشطته ونجاح خططه الحالية والمستقبلية في خدمة صناعة البترول والغاز، مشيرا اإلى أن معهد بحوث البترول يمارس دوره المنوط به كذراع تكنولوجي وبحثي لقطاع البترول بأعلى درجات الكفاءة، مشيدا بتطوره المستمر بما يعزز التكامل بين الجانب الأكاديمي والجانب العملي التطبيقي.وخلال الاجتماع، اتفق الوزيران على التعاون بين الجانبين وتشكيل فريق عمل مشترك من قطاع البترول وقطاع البحث العلمي ومعهد بحوث البترول للتعاون في تصميم برنامج دراسي جديد لتكنولوجيا البترول والغاز بالجامعات التكنولوجية الجديدة، التي تم إنشائها وجاري التوسع في إنشائها بمختلف محافظات مصر.وأشار الملا إلى ترحيب قطاع البترول بدعم كل الجهود المشتركة مع وزارة التعليم والبحث العلمي ومعهد بحوث البترول، في هذا المجال وإتاحة الاستفادة من كل إمكانيات قطاع البترول التطبيقية ومواقعه الإنتاجية لخدمة الدراسة بالبرنامج الدراسي.ومن جهتهن، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة مهتمة بضرورة تصميم برنامج دراسي جديد لتكنولوجيا البترول والغاز في إحدى جامعاتها التكنولوجية التي تم إنشائها ووضعه حيز التنفيذ بعد الانتهاء من إعداده، خاصة وأن البرنامج يتوافر له سبل النجاح من إمكانيات عملية وتطبيقية واسعة المدى في قطاع البترول والغاز.كما وجه وزير التعليم والبحث العلمي بحصر كل إمكانيات المراكز البحثية لتحقيق الاستفادة المثلي للباحثين.وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور ياسر مصطفى، مدير المعهد، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها الأنشطة المختلفة التي قام المعهد بإنجازها ومجهوداته الفعلية في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى نجاحه من خلال التحالف القومي للبتروكيماويات في إنتاج 3 أنواع من المطهرات وإمداد المؤسسات الحكومية وقطاع البترول بها، كما استعرض موازنة المعهد المعدلة للعام المالي 20192020 والحساب الختامي، بالإضافة إلى موازنة العام المالي الحالي، فضلا عن استعراض ومناقشة الأنشطة العلمية والمشروعات البحثية وجهود زيادة وتفعيل اتفاقيات التعاون مع الجهات المختلفة.